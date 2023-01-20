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Сегодня, 10:45

Шалимов поделился мнением по поводу отсутствия Промеса на сборах «Спартака»

Виктория Кравченко
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Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал ситуацию нападающего «Спартака» Квинси Промес.

«Предсезонка — период важный, но, вероятно, ничего другого, кроме как домашняя подготовка, у Промеса не остается. Значит будет он готовиться по индивидуальной программе, а далее, уже в игровой период, за несколько матчей, доберет форму — за 3-4 игры.

Для «Спартака», конечно, важно, чтобы игрок был готов с первого же весеннего тура, и все зависит от того, как голландец пройдет подготовку. В принципе, прогноз благоприятный — Квинси парень опытный, тренера тоже ему предоставят, организация процесса будет хорошая», — цитирует Шалимов «РБ Спорт».

31-летний форвард не полетел на первые учебно-тренировочные сборы футбольного «Спартака» в ОАЭ. 13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что руководство клуба разрешило футболисту тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

 
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-ny-neshnyaya-situatsiya-promesa-shans-dlya-zin-kovskogo/

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Игорь Шалимов
Квинси Промес
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