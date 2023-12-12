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Шалимов поделился мнением о пенальти, который был назначен в ворота «Динамо» в матче с «Факелом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о пенальти, который был назначен в ворота «Динамо» в матче 18-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1).

«Надо много говорить про поле, но есть ли смысл — могли ли в Воронеже подготовить газон лучше? «Динамо» мне понравилось в первом тайме, Гладышев забил отличный, мастерский гол — через ногу защитника, когда вратарь не ждет удара. В таких тяжелых условиях техничные игроки адаптируются быстрее — бело-голубые не били вперед, не топтали, а старались разыгрывать мяч. По пенальти — Бальбуэна не наносил удара рукой, он хотел выиграть позицию и отодвигал соперника рукой — то есть это обоюдная борьба. Мяч вообще непонятно где был, он не долетел до этого единоборства. Но все равно у меня вопросы к Бальбуэна — зачем ты руками так играешь, там впереди стояли высокие ребята, которые и выбили мяч, он не долетал до тебя. А в итоге опытный мастеровитый игрок дал повод — и команда упустила 2 очка. Добавь их — и «Зенит» был бы совсем близко», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Факела» — 21 очко и 11-я позиция.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-o-penal-ti-v-voronezhe-bal-bue-na-ne-nanosil-udara-rukoj-on-hote-vy-igrat-pozitsiyu/
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6
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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