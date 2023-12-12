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Сегодня, 20:02

Тетрадзе заявил, что психологически не готов работать в Грузии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный в прошлом футболист «Динамо» и сборной России, ныне тренер Омари Тетрадзе рассказал, почему не продолжает карьеру в Грузии.

«Чуть меньше года я работал в грузинском «Сабуртало». Но в сентябре пришел к выводу — нужно уйти. Сейчас я свободный агент, если можно так сказать. Меня звали к себе многие грузинские клубы, но я был психологически не готов там работать. Готов ли в России? Да, хочу продолжить свою тренерскую карьеру тут. Поэтому я и в Москве. Семья живет в Грузии. Когда работал в «Сабуртало», практически не бывал в России — матчи были каждые 3 дня, банально не хватало времени. Зато сейчас могу позволить себе быть в разъездах», — приводит слова Тетрадзе Sport24.

54-летний специалист ранее тренировал «Анжи», нижегородскую «Волгу», «Химки» и «Енисей». Он также работал в Казахстане с «Жетысу» и «Тоболом».

Источник: https://sport24.ru/football/news-603766-eks-futbolist-sbornoy-rossii-ya-psikhologicheski-ne-gotov-rabotat-v-gruzii
Омари Тетрадзе
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Пари НН – Факел
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