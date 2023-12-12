Ярошик заявил, что у ЦСКА очень нестабильный сезон

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался об игре ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ.

«С «Краснодаром» у них была очень важная игра, нужно было выигрывать и уходить на перерыв на четвёртом месте. Но в таблице все очень напряжённо, «Пари НН» по очкам стоит рядом с ЦСКА. В такой плотной таблице две победы подряд поднимут тебя на пару строчек. Любая команда может потерять очки, каждый может обыграть каждого. Именно у ЦСКА очень нестабильный сезон», — приводит слова Ярошика Metaratings.ru.

После 18 туров ЦСКА занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).