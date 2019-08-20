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Шалимов отреагировал на слова Кононова после матча с ЦСКА

12:42
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Известный российский тренер Игорь Шалимов в своем Instagram прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Олега Кононова о защитнике команды Жиго, сделавшем дубль в матче с ЦСКА (2:1).

— Кононов-это прекрасно! Жиго лучший бомбардир Спартака! — написал Шалимов.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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