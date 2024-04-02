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Шалимов — о словах Абаскаля про связь с Богом: «Тут мне уже не смешно»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о недавнем высказывании главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который заявил, что стартовый состав команды ему подсказывает Бог.

«Что касается слов Абаскаля про связь с Богом при определении стартового состава, то тут мне уже не смешно», — цитирует «РБ Спорт» слова Шалимова.

В 22-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (0:0). На данный момент московская команда с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года. Контракт испанца с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Урал – Кр. Советов
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Пари НН – Краснодар
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Ростов – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Факел
 - : -
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Зенит – Балтика
 - : -
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Ахмат – Локомотив
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