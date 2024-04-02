Шалимов — о словах Абаскаля про связь с Богом: «Тут мне уже не смешно»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о недавнем высказывании главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который заявил, что стартовый состав команды ему подсказывает Бог.

«Что касается слов Абаскаля про связь с Богом при определении стартового состава, то тут мне уже не смешно», — цитирует «РБ Спорт» слова Шалимова.

В 22-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (0:0). На данный момент московская команда с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года. Контракт испанца с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.