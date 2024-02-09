Амарал уговаривает Абаскаля подписать аргентинца Фернандеса в «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал уговаривает главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля подписать полузащитника «Бока Хуниорс» Эсекьеля Фернандеса, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, Фернандес готов переехать в Россию при определенных условиях. В то же время в списке «Спартака» есть и другие футболисты из Южной Америки.

В прошлом сезоне он провел за аргентинский клуб 43 матча и отдал 2 результативные передачи.