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Шалимов: «Краснодар» уже не смотрит за интригой в борьбе за первое место»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил выступление южан в матче 3-го тура РПЛ с «Факелом». Встреча прошла в Воронеже и завершилась ничьей (0:0).

«Быки» вернулись к расстановке в два центральных защитника. В атаке же ситуация не улучшилась — моментов создается очень мало. Иногда, кусками, «Краснодар» напоминает себя прежнего, но этого все равно мало для победы. Предполагаю, что клуб уже не смотрит за развитием и интригой в борьбе за первое место — все в плане распределения мест решается, когда топ-клубы играют против команд второй восьмерки. «Краснодар» эти очки пока теряет», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

После 3-х туров РПЛ «Краснодар» с 3 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Следующий матч «быки» проведут 10 августа против ЦСКА.

 

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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