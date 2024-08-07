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Шалимов считает, что Соболеву не найдется места в составе «Спартака»

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Экс-футболист сборной России Игорь Шалимов высказал мнение о будущем нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Форвард отстранен от тренировок с основным составом красно-белых с 23 июля.

«Отдельно о Барко. Подтвердил впечатление, которое сложилось после «Химок». Хорошая техника, чтение игры, очень неудобная работа с мячом для соперника. В отборе, как мангуст, быстр и жесток — именно его резкое решение в отборе привело к голу. Видно, что «Спартак» становится низковатой командой — учитывая еще и то, что взяли Маркиньоса. С одной стороны, будут вопросы по силовой борьбе, с другой — их с такой техникой не поймаешь. Но в целом видно, чего хотят в атаке, команда очень быстро вступает в отбор при потере мяча.

В такой игре и при такой конкуренции, получается, что Соболеву нет места — потому что в этой позиции Угальде играет пока лучше. Можно, конечно, костариканца двигать, как это делали Абаскаль и потом Слишкович, но это непродуктивно. Но при этом не надо говорить, что Соболев плохой игрок, — это качественный игрок с отличными данными и хорошей техникой», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

27-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года, его контракт рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Игорь Шалимов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
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Спартак – Ахмат
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