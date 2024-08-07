Шалимов считает, что Соболеву не найдется места в составе «Спартака»

Экс-футболист сборной России Игорь Шалимов высказал мнение о будущем нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Форвард отстранен от тренировок с основным составом красно-белых с 23 июля.

«Отдельно о Барко. Подтвердил впечатление, которое сложилось после «Химок». Хорошая техника, чтение игры, очень неудобная работа с мячом для соперника. В отборе, как мангуст, быстр и жесток — именно его резкое решение в отборе привело к голу. Видно, что «Спартак» становится низковатой командой — учитывая еще и то, что взяли Маркиньоса. С одной стороны, будут вопросы по силовой борьбе, с другой — их с такой техникой не поймаешь. Но в целом видно, чего хотят в атаке, команда очень быстро вступает в отбор при потере мяча.

В такой игре и при такой конкуренции, получается, что Соболеву нет места — потому что в этой позиции Угальде играет пока лучше. Можно, конечно, костариканца двигать, как это делали Абаскаль и потом Слишкович, но это непродуктивно. Но при этом не надо говорить, что Соболев плохой игрок, — это качественный игрок с отличными данными и хорошей техникой», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

27-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года, его контракт рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллионов евро.