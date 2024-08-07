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Агент Адигезалов считает, что у Самородова может быть неплохой трамплин в Турцию через «Ахмат»

Алина Савинова
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Агент Рамил Адигезалов оценил переход в «Ахмат» вингера сборной Казахстана Максима Самородова.

«Знаю его, конечно, считался у вас одним из самых талантливых. Да и считается. Ему давно пора было сделать более качественный скачок, по-моему. Уровень чемпионата Казахстана, думаю, перерос. Жаль, в Европу не поехал. Может ли стать «Ахмат» для Самородова трамплином в Европу? Думаю, что сейчас для того, чтобы перейти из РПЛ в Европу, надо быть на две головы выше всей лиги. Из «Ахмата» может быть неплохой трамплин в Турцию», — цитирует Адигезалова Legalbet.kz.

22-летний Самородов является воспитанником «Актобе», за который он в общей сложности провел 120 матчей, забил 24 гола и сделал 19 результативных передач. За сборную Казахстана нападающий играет с 2021 года. На его счету 3 забитых мяча в 17 играх.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Ахмат
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3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
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 Факел 3 0 1 2 1-5 1
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