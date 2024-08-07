Агент Адигезалов считает, что у Самородова может быть неплохой трамплин в Турцию через «Ахмат»

Агент Рамил Адигезалов оценил переход в «Ахмат» вингера сборной Казахстана Максима Самородова.

«Знаю его, конечно, считался у вас одним из самых талантливых. Да и считается. Ему давно пора было сделать более качественный скачок, по-моему. Уровень чемпионата Казахстана, думаю, перерос. Жаль, в Европу не поехал. Может ли стать «Ахмат» для Самородова трамплином в Европу? Думаю, что сейчас для того, чтобы перейти из РПЛ в Европу, надо быть на две головы выше всей лиги. Из «Ахмата» может быть неплохой трамплин в Турцию», — цитирует Адигезалова Legalbet.kz.

22-летний Самородов является воспитанником «Актобе», за который он в общей сложности провел 120 матчей, забил 24 гола и сделал 19 результативных передач. За сборную Казахстана нападающий играет с 2021 года. На его счету 3 забитых мяча в 17 играх.