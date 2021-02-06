«Шахтер» забил «Спартаку», отличился экс-защитник красно-белых Филипенко
15:26
«Шахтер» открыл счет в товарищеском матче против «Спартака». На 27-й минуте гол забил экс-защитник красно-белых Егор Филипенко.
32-летний Филипенко выступал за красно-белых с 2008 по 2012 год. Однако в этот период он дважды уходил в аренду, а за «Спартак» провел только 16 матчей, в которых забил 1 гол.
Следить за текстовой трансляцией матча «Спартак» — «Шахтер» можно на сайте «СЭ».
Трансляция матча «Спартак» — «Шахтер»
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