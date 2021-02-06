Понсе рассказал про новую схему «Спартака»

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе в перерыве товарищеского матча против «Шахтера» рассказал про новую схему. По его словам, игроки получают от нее удовольствие.

— Достаточно неплохо проходил первый тайм. У нас большой процент владения мячом, — отметил Понсе в эфире «Коммент. Шоу». — Пробуем новую схему, стараемся использовать новые зоны, которые появляются в атаке. Надеюсь, второй тайм также пройдет неплохо.

— Новая схема — игра в четыре защитника?

— Да, совершенно верно. Разрабатываем вторую схему, сейчас ее обкатываем. Чтобы всегда был второй вариант. У нас достаточно футболистов, которые хорошо подходят под такую формацию. Есть больше возможностей в атаке. Получаем от этого удовольствие во время игры.