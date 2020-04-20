Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, стоит ли возобновлять сезон без зрителей, а также о том, предложил ли клуб продлить ему контракт до конца этого сезона. Нынешнее соглашение 72-летнего специалиста истекает 31 мая 2020 года.

— Появляются разные мнения о том, стоит ли возобновлять сезон без зрителей. У вас какая позиция по этому поводу? — вопрос Семину.

— Сначала 21 и 23 апреля пройдут совещания в УЕФА, потом, видимо, совещание в РПЛ. Тогда и будем смотреть. Я пока не буду это комментировать.

— Предложил ли «Локомотив» вам уже какое-то допсоглашение, чтобы продлить контракт до конца сезона, когда бы он не закончился?

— Думаю, сейчас тоже не время об этом говорить. (Дмитрий Зимин)