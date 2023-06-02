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«Моя задача — не сесть в коляску». Сестра Сарсании рассказала о последствиях увольнения из РПЛ

Юрий Голышак
Обозреватель
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Татьяна Сарсания, сестра агента Константина Сарсании, ранее работавшая в РПЛ при Сергее Прядкине, в интервью «СЭ» рассказала об увольнении из лиги.

— Я следил по новостям — вы с лигой судились из-за увольнения. Когда ушел Прядкин, догадывались, что будут вычищать всех из его команды?

— Догадывались, что будет чистка, — но не представляли, насколько кардинальная. Мое мнение — нельзя привлекать в спорт людей, которые в этой отрасли не работали. Особенно из банковской сферы. Все, что случилось в лиге, было в 2009 году в московском «Динамо». Когда туда зашел ВТБ.

— Откуда вы знаете?

— Слышала от Кости!

— Что рассказывал?

— Пришли какие-то мальчики в пиджачках. Говорят: «А вы могли бы нам уделить время? Расскажите нам про трансферы. Нам нужно оптимизировать расходы...»

— Ну и?

— Отвечает: «Хорошо, садитесь». Час им рисовал, объяснял. Те выслушали — и отвечают: «Спасибо, мы все поняли. Но все-таки это очень дорого, надо сокращаться». Костя был озадачен: «Я почувствовал себя таким идиотом! Зачем я все это рассказывал, кому? Люди не понимают — и не хотят! Я на них час жизни убил!» Он был тогда спортивным директором «Динамо». Клуб трясло несколько лет.

— В лиге было примерно то же самое с приходом команды Хачатурянца?

— Здесь история еще ярче. Нам было сказано — придут суперпрофессионалы. Ну, отлично. Ждем. Пришли. Первый шок: ни с кем не здороваются. Вообще никогда. Привели безумное количество людей, штат раздули немыслимо! В октябре зашла новая команда — а в декабре нам выдали предписание о сокращении штатов. Больше половины старой команды вышвырнули на улицу. С нами даже не поговорил никто! Не вызвали, не озвучили претензии. Для меня это было дико. Я 14 лет отработала в лиге без единого нарекания.

— Что за сотрудников привел Хачатурянц?

— Вот короткая история. Сразу станет понятно. Пришел кандидат на роль нового «директора по безопасности». Ему говорят — вот, мол, грядет дерби, «Спартак» против ЦСКА, такого-то числа... Вы будете смеяться!

— Итак?

— Человек крепко задумался — потом произносит: «А почему они этого числа играют?» — «Календарь». — «Что такое календарь? Какой?» Ему объясняют — и он потрясен: «Я-то думал, они играют, когда хотят. Просто звонят друг другу и договариваются». Вот такие «профессионалы».

Слава богу, недолго музыка играла. Эти «эффективные менеджеры» ушли, оставив после себя лишь недоумение: что это вообще было?

— Для людей увольнение становилось трагедией?

— Кто-то до сих пор не может найти достойную работу. Для меня это стало последней каплей. Сильно ударило по здоровью.

— Со здоровьем у вас настолько плохо?

— Обнаружилось редкое неизлечимое заболевание. Быстро прогрессирует. Каждое движение — с большим трудом. Все мышцы отказывают. Сейчас моя задача — не сесть в коляску.

— Из-за чего организм дает такой сбой?

— Есть два варианта — генетика и стресс. Живет-живет человек — и вдруг бац! В моем случае, как сказали врачи, сказался жесткий многолетний стресс. Я еще не успела прийти в себя после смерти папы, а тут увольнение. Месяца полтора я спать вообще не могла. Все крутилось в голове: почему? За что? Как быть? После этого меня просто выключило.

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Константин Сарсания скончался 7 октября 2017 года на 50-м году жизни.

Константин Сарсания
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