Сергей Юран: «Губернатор области не сказал, что «Химки» не должны выходить в РПЛ»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил шансы команды по итогам сезона пробиться в Тинькофф РПЛ.

— Губернатор области не сказал, что «Химки» не должны выходить в РПЛ. Он подчеркнул, что клуб обязан рассчитывать в премьер-лиге не только на бюджетные деньги. Если выйдем в элитный дивизион, нужен будет еще и спонсор. Вот как стоит вопрос. Иными словами, у вас есть 5 копеек. Найдите еще 10-15. Считаю, это правильная модель. В Европе почти все клубы частные. Надо пытаться привлекать в футбол серьезных людей, фирмы. У нас их достаточно. А то в России клубы нередко просто раздувают бюджеты. Иностранцы, с которыми общаюсь, хватаются за голову: как можно выделять на клуб столько денег?! У нас еще и менталитет такой... Где-то что-то урвать, похулиганить. Необходим жесткий контроль!

— Допустим, «Химки» поднимаются в премьер-лигу, а спонсора так и нет. Что тогда?

— Значит, будем пытаться играть, исходя из нынешних финансовых возможностей. Мы же не ставим вопрос — дайте нам миллиард! На сборах встречались с командами премьер-лиги. И я своим подопечным после матчей говорил: если нам добавить двух-трех более классных исполнителей, мы не потеряемся в РПЛ. Точно не станем мальчиками для битья. Многое зависит от разумной селекции. Зачем пачками завозить иностранцев?

Есть пример «Тамбова». Да, там пока не решен вопрос со стадионом. Но, по-моему, зарплаты у половины игроков остались на уровне ФНЛ. И ничего. В последнем туре разгромили «Крылья» — 3:0. А у Самары бюджет больше в разы! И это при том, что «Тамбов» еще арендует арену в Нижнем Новгороде, базу в Тарасовке. Но денег пока хватает. Команда нормально смотрится в РПЛ.

— А вам как тренеру интересно выйти в премьер-лигу с командой, которая не будет решать серьезные задачи?

— Я уже проходил такие моменты. Например, с «Шинником». Тогда у нас был скромный бюджет. Жили по средствам, выстраивали селекцию соответствующим образом. Помню, на старте сезона сыграли в «Лужниках» с ЦСКА 1:1. А могли даже победить. Хотя, если сравнивать бюджеты, армейцы должны были нам отгрузить 5-6 мячей. Но в итоге еле ноги унесли. Сказал потом парням: «Видите, мы на равных бились с командой, за которую играют Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич, Вагнер...» (Мария Маркова, Виталий Айрапетов)

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