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Сегодня, 12:00

Сергей Степашин: «Зенит» с таким составом вышел бы из группы Лиги чемпионов»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» объяснил, почему бразильским футболистам «Зенита» порой не хватает мотивации.

— «Зенит» — бессменный чемпион страны. Но как относитесь к тому, что питерский клуб делает ставку на южноамериканцев?

— Руководство клуба выбрало такой вектор развития, такую стратегию. Это его право. На «Зенит» ходит больше всего болельщиков. Значит, людям нравится. С одной стороны, бразильцы украшают российский футбол, на их игру приятно смотреть, они подтягивают наших футболистов. А с другой — возникают вопросы: надо ли тратить такие серьезные суммы на трансферы, если мы не играем в еврокубках? Хотя если быть до конца объективным, то в «Динамо» в последнее время тоже хватает футболистов из Латинской Америки.

— Вам не кажется, что мотивация у тех же Вендела и Клаудиньо притупилась? И это дает шанс конкурентам?

— Так оно и есть. Бразильцы же все в России выиграли. Да, получают хорошие деньги, им нравится. Но Лиги чемпионов-то у нас нет. А если бы была, то «Зенит» с таким составом точно вышел бы из группы, добрался бы, наверное, даже до четвертьфинала. С другой стороны, не все южноамериканцы рвутся из РПЛ в Европу. Малком же отправился в ОАЭ? Просто заработать. И, кстати, никто из зенитовских бразильцев за свою сборную не выступает. А вот в «Динамо» есть игроки сборных Мексики, Уругвая, Колумбии, Парагвая.

После 13 туров «Зенит» с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла.

Полностью интервью Сергея Степашина читайте на сайте «СЭ».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
РПЛ
ФК Зенит
Сергей Степашин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
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Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

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 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

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 8 1 2
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