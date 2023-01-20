Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:47

Силкин не считает, что Тюкавин и Захарян сбавили из-за прихода Смолова

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию об интересе турецкого «Истанбул Башакшехир» к форварду Федору Смолову.

«То, что Смоловым интересуются, — это хорошо. Им интересуется команда, которая идет в лидерах турецкого чемпионата. Он игрок сборной, человек, который достаточно серьезно себя проявил на определенном уровне. Хочет он туда переходить или нет, стоит спросить лишь его самого», — приводит слова Силкина Betonmobile.ru.

Силкин также оценил игру Арсена Закаряна и Константина Тюкавина с приходом Смолова.

«Тюкавин, Закарян и другие молодые потухли с приходом Смолова? Нет, это не от этого зависит. Просто молодые футболисты проявили себя в дебютном сезоне очень активно и посчитали себя уже готовыми игроками. Поэтому они снизили к себе требования. А не из-за того, что Федор повлиял на их игру», — сказал он.

В нынешнем сезоне в активе Смолова 20 матчей во всех турнирах в составе «Динамо», девять забитых голов и пять результативных передач.

Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Смолова в 5 миллионов евро.

Источник: Betonmobile.ru

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Арсен Захарян
Сергей Силкин
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Малкин набрал 3 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Оттавы»
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
Посольство РФ оценило намерение США передать Украине активы РФ
Британцы раскритиковали слова Зеленского о крушении вертолета
В США сочли трусостью отказ Байдена передать Украине ракеты ATACMS
Малайзия изучит возможность расчетов с РФ в национальных валютах
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Рыжиков: «Работа с вратарями никакого интереса не вызывает»
Рыжиков — о Талалаеве: «Работа с ним — настоящая школа тренерского мастерства»
Что люди получат вместе с Fan ID: бесплатные проезд и парковки, пиво на стадионах? Колонка Казакова
В «Башакшехире» отреагировали на новость о возможном переходе Смолова
Александр Мостовой высказался о перспективах Артема Дзюбы и Дениса Глушкова подписать контракт с клубом РПЛ
Агент Барбоза заявил, что «Бешикташ» планирует взять Баринова в аренду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рыжиков — о Талалаеве: «Работа с ним — настоящая школа тренерского мастерства»

Рыжиков: «Работа с вратарями никакого интереса не вызывает»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости