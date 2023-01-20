Силкин не считает, что Тюкавин и Захарян сбавили из-за прихода Смолова

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию об интересе турецкого «Истанбул Башакшехир» к форварду Федору Смолову.

«То, что Смоловым интересуются, — это хорошо. Им интересуется команда, которая идет в лидерах турецкого чемпионата. Он игрок сборной, человек, который достаточно серьезно себя проявил на определенном уровне. Хочет он туда переходить или нет, стоит спросить лишь его самого», — приводит слова Силкина Betonmobile.ru.

Силкин также оценил игру Арсена Закаряна и Константина Тюкавина с приходом Смолова.

«Тюкавин, Закарян и другие молодые потухли с приходом Смолова? Нет, это не от этого зависит. Просто молодые футболисты проявили себя в дебютном сезоне очень активно и посчитали себя уже готовыми игроками. Поэтому они снизили к себе требования. А не из-за того, что Федор повлиял на их игру», — сказал он.

В нынешнем сезоне в активе Смолова 20 матчей во всех турнирах в составе «Динамо», девять забитых голов и пять результативных передач.

Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Смолова в 5 миллионов евро.