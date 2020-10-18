Сергей Силкин: «Футболисты «Динамо» проиграли из-за тренерской неопределенности»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в беседе с «СЭ» прокомментировал поражение бело-голубых в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ от ЦСКА (1:3).

— ЦСКА играло получше, посыгранней что ли, — сказал Силкин. — Мне кажется, что «Динамо» проиграло, потому что есть некая неопределенность. Ну не то, чтобы неопределенность, но тренер назначен, но его пока нет. Поэтому, мне кажется, «Динамо» не хватило концентрации. Они мало пропускали за эти игры, по-моему, 5 мячей всего было пропущено. А в этой игре они пропустили 3, что нехарактерно для этой команды. Время покажет, пойдет ли на пользу смена тренера, но, как я говорил, футболисты мне показались сегодня несконцентрированными. Выделить сегодня особо никого не могу. Все старались, но как-то не было какой-то изюминки в игре. (Екатерина Звенигородская)