Сергей Семак: "Зенит" должен был выигрывать"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал итог матча 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1), передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– В первом тайме была осторожная игра, – начал Семак. – Мы давали сопернику подолгу контролировать мяч. У своих ворот особо опасных моментов не было, как и у ворот соперника. Артем Дзюба упустил самый верный шанс забить до перерыва. Во втором тайме мы смотрелись лучше, но не забили. Вместо этого пропустили достаточно курьезный гол, который поставил нас в сложное положение. Мы смогли свести матч к ничьей, отыгрались – это плюс. Сыграли неплохо в обороне. Должны были выигрывать, так что удовлетворены результатом быть не можем.

– Почему этот матч контрастировал с весенней игрой, в которой было обилие голов и моментов?

– Игры по-разному складываются. Обе команда старались надежно играть в обороне. Не было больших разрывов, за исключением концовки, когда появились свободные зоны. В остальное время дисциплинированно оборонялись. В обороне игра понравилась, а в атаке... Второй тайм лучше, в первом – что-то получалось, что-то нет. Во втором тайме было лучше.

– Вы сказали "должны были побеждать". Кому и почему должны?

– Себе должны, конечно. И болельщикам за то, что они нас поддерживают. Мы создали больше моментов. И в этой игре мы должны были побеждать. Но это футбол – и не всегда логика и число моментов претворяется в набранные очки и голы.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр