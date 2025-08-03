Семак: «Вендел сильнее остальных? Для меня — на двести процентов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что полузащитник команды Вендел сильнее остальных игроков.

— Вы сказали на предматчевой пресс-конференции, что играть должны те, кто сильнее. На ваш взгляд, Вендел действительно сильнее остальных — тех, кто получил меньше игрового времени, чем он?

— Для меня — сто процентов.

— На сто процентов?

— На двести!

— Вы рассчитываете на него, как на игрока «Зенита» в нынешнем сезоне или это показ товара лицом перед тем, как найти выгодный вариант трудоустройства?

— Он — игрок «Зенита», и мы живем в тех реалиях, которые сейчас есть. На сегодняшний день никаких конкретных предложений нет, он наш игрок, пока остается. А дальше посмотрим.

На матч 3-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) Вендел вышел в стартовом составе и был заменен на 84-й минуте.