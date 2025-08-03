Футбол
3 августа, 22:30

Махачкалинское «Динамо» победило «Ахмат», Агаларов забил на 32-й секунде

Руслан Минаев
Мохаммаджавад Хоссейннеджад и Гамид Агаларов.
Фото ФК Динамо (Махачкала)

Махачкалинское «Динамо» дома обыграло «Ахмат» в матче 3-го тура РПЛ — 1:0.

Гол на 32-й секунде забил нападающий Гамид Агаларов.

«Динамо» набрало 4 очка и поднялось на 10-е место в таблице РПЛ. «Ахмат» потерпел третье поражение в трех матчах — 0 очков.

В следующем туре РПЛ «Динамо» примет «Акрон» 8 августа. «Ахмат» сыграет дома с «Зенитом» 9 августа.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
03 августа, 20:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
1:0
Ахмат

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Махачкала)
ЭСК поддержала решение Кукуляка назначить повторное выполнение пенальти в матче «Балтика» — «Оренбург»
«Рубин» — «Сочи»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Griban

    переносить надо такие матчи, например, во Владивосток или хотя бы в Иркутск... и штрафовать.

    04.08.2025

  • AlAr

    Ахмат чуть-чуть не дотягивает до уровня Спартака…

    04.08.2025

  • Футболист Сапогов

    Круто, как раз неделю назад вернулся из Нальчика. С женой ездили отдыхать, очень понравилось. Язык Тролля, аушигер(могу не верно название написать) и еще много классных мест. В Пятигорск и Кисловодск днем на машине матнулись, тоже понравилось. Город прям удивил, ведутся работы, все перерывается, но при этом очень быстро приводится в порядок, молодцы!

    03.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Доброй ночи.) Столько времени за рулем - это очень затратно.

    03.08.2025

  • Олег Каноков

    Да всё все понимают.Просто,в анабиозе жить проще.Всё,Дмитрий я в люлю,очень вымотался в эти "выходные".Доброй ночи!

    03.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Короче, мы понимаем, что ничего не понимаем. Или время для понимания пока не пришло.

    03.08.2025

  • Олег Каноков

    Я понимаю,это был риторический вопрос.)

    03.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Понимаю. Не понимаю, почему в Мордовии стадион не используется по назначению, а в Махачкале не хотят ухаживать за полем. При благоприятном климате.

    03.08.2025

  • Олег Каноков

    Это уже другая тема.Я родился в Нальчике,и даже "Спартак" нальчикский,играя во второй лиге Чемпионата СССР,имел качественное поле.)С детства помню.

    03.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Махачкала не футболом живет. Там другие интересы. Футбол ПОКА с ними соседствует, но о системном подходе там даже не думают.

    03.08.2025

  • Олег Каноков

    За газоном нужно ухаживать,банально,но почему в Краснодаре,Ростове,Грозном...всё тип-топ?

    03.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А есть правильный ответ?

    03.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Хороший ответ.) Но там сейчас очень жарко. Этот бы матч - да в начале декабря.

    03.08.2025

  • Олег Каноков

    Климатом.

    03.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Чем юг отличается от остальных частей света?

    03.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Вот так побеждать надо - забили на первой минуте и... забили на все остальные.

    03.08.2025

  • Mikhail

    Видимо, они играют ради добывания очков. Не каждая команда сможет сыграть на огороде.

    03.08.2025

  • Олег Каноков

    Унылое зрелище,поле-днищенское.И это юг России.

    03.08.2025

  • Legis Virtus

    Илья Казаков, какой частью тела подтягивается Ахмат?

    03.08.2025

  • Mikhail

    Забили на 32й секунде - и забивание кончилось.

    03.08.2025

  • Владимир Абдула

    Кадыров злой. Теперь хана зениту

    03.08.2025

  • Олег Каноков

    По полю в Каспийске танк проехал,вдоль боковой линии?Махачкалу с победой.

    03.08.2025

  • GeoMaS

    Хороший тренер у Динамо. Агаларов при нем перезапустился

    03.08.2025

  • инок

    Динамо Махачкалу с победой, Агаларова с забитым голом!

    03.08.2025

    • Семак: «Вендел сильнее остальных? Для меня — на двести процентов»

    Семак: «Латышонок ошибок не допускает. То, что не выручает, к сожалению, пока так»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

