«Акрон» обратится в ЭСК по отмененному голу Дзюбы: «Такие решения противоречат духу футбола»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал «СЭ» отмененный гол нападающего Артема Дзюбы в концовке матча 23-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

«Такие решения абсолютно противоречат духу футбола. «Акрон» будет обращаться в ЭСК. Мы это регулярно делаем, но очки в турнирную таблицу это нам не прибавляет. Если бы за обращение давали баллы, то было интереснее», — сказал Клюшев «СЭ».

Армейцы набрали 42 очка и поднялись на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

«Акрон» не побеждает в чемпионате страны семь матчей подряд (1 ничья и 6 поражений). Команда с 22 очками находится на 10-й строчке.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.