Вандерсон назвал фантастическим чемпионство «Краснодара»

Бывший защитник «Краснодара» Вандерсон поделился с «СЭ» эмоциями от чемпионства клуба.

«Я счастлив за «Краснодар»! Фантастический день. Первое чемпионство в истории команды — великолепное достижение. Это топ для Галицкого, города, болельщиков», — сказал Вандерсон «СЭ».

В субботу, 24 мая, «быки» на своем поле разгромили московское «Динамо» (3:0) в заключительном матче сезона и впервые в истории стали чемпионами России. «Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 67 очками, «Зенит», ставший вторым, уступил южанам одно очко.