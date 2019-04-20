Сергей Семак: "Ракицкий оправдывает наше доверие"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России против "Краснодара" (3:2).

– Хорошо начали игру, создали большое количество моментов в начале игры, – отметил Семак. – После забитого мяча стали играть хуже, пропустили ответный гол. В дальнейшем атаковали, забили второй, затем пропустили, и уже показалось, что сумасшедший удар Перейры может вничью свести эту игру. В концовке мы больше хотели победить, смогли вырвать победу в напряженном матче с огромным количеством голевых моментов.

– Как прокомментируете игру "Зенита" с 74 по 85 минуту. Команда по сути перестала играть. И почему были такие остановки?

– Остановки? У нас лимит. Мы планировали замену иностранца на россиянина. Резервный поднял табло наоборот. Я ему 10 раз пытался объяснить, как и противоположной стороне. По поводу травмы Оздоева – его пришлось заменить. Я не понимаю, скамейка "Краснодара" спровоцировала конфликт на ровном месте. С нашей стороны все было ясно. Я брался за голову.

– Гол Ракицкого со штрафного – все знают, что у него классный удар, но в "Шахтере" он забил 3 гола. Дело в том, что он бил издалека или в чем?

– Наверно, ему так часто доверяли. В "Шахтере" было достаточно людей, бивших штрафные. А так он оправдывает наше доверие. И не только он. Он профессионально подходит к своим обязанностям. Стандарты скучновато тренировать, игроки это не любят, но это большая важная работа. Стандарты удавались нам хорошо.

– "Зенит" сыграл лучший матч в сезоне?

– В атаке были активны, создали много моментов. В обороне... Нужно сказать об индивидуальном мастерстве "Краснодара". Игра была достаточно открытой, и нужно отметить действия "Краснодара" – у нас были очень острые моменты, мяч иногда чудом не залетал в ворота. Нам непросто пришлось, где-то неправильно мы действовали в обороне, где-то игроки "Краснодара" действовали хорошо. (Екатерина Потапова)

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