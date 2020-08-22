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Сергей Семак: «Рады за Дугласа. Он заслужил кусочек славы»

20:43
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил игру защитника Дугласа Сантоса в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (4:1). В этой встрече бразилец забил перавй гол за команду из Санкт-Петербурга.

— «Тамбов» не так много пропускает. За счет чего удалось разгромить соперника?

— Думаю, на протяжении всего матча мы смотрелись лучше. Мы создавали моменты, играли на хороших скоростях.

— Сантос впервые забил за «Зенит». Долго ждали этого?

— Мы все рады за Дугласа, он всегда полезно действует для команды, выполняет огромный объем работы, заслужил свой кусочек славы.

— Впереди два выезда в Москву. Нет ли усталости?

— У нас 20 полевых игроков. Их столько именно для того, чтобы давать отдыхать тем, кто устал. (Гоша Чернов)

Зенит — Тамбов

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