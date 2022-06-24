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Семак — о возможном уходе Алберто: «Конечно, нам будет его не хватать»

Сергей Семак оценил возможный уход Юри Алберто из «Зенита»
Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что в случае ухода нападающего Юри Алберто команде будет его не хватать. Сообщалось, что этим летом футболист перейдет в другой клуб.

— Насколько велика возможная потеря Алберто?

— Мы уважаем решение каждого игрока. Все возникающие вопросы проходят в переговорном русле. Сейчас у кого-то одно мнение, у кого-то другое. Что касается его игровых характеристик, то мы понимали его сильные качества. Конечно, нам будет не хватать. Придется немного форматировать, но это часть работы тренерского штаба.

В прошедшем сезоне бразилец забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт нападающего с российским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Сергей Семак
ФК Зенит
Юри Алберто
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