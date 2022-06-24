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Сегодня, 11:05

Семак сообщил, что еще не подписал новый контракт с «Зенитом»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что еще не подписал новый контракт с петербургским клубом.

—Вы уже подписали новый контракт? Если нет, когда подпишете? Если да, на какой срок?

— Нет, пока нет. Только действует опция старого трудового соглашения. По поводу нового соглашения мы находимся в контакте с клубом, с Александром Ивановичем Медведевым. Все в процессе обсуждения.

В прошедшем сезоне петербургский клуб под руководством 46-летнего специалиста выиграл Российскую премьер-лигу.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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