Семак сообщил, что еще не подписал новый контракт с «Зенитом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что еще не подписал новый контракт с петербургским клубом.
—Вы уже подписали новый контракт? Если нет, когда подпишете? Если да, на какой срок?
— Нет, пока нет. Только действует опция старого трудового соглашения. По поводу нового соглашения мы находимся в контакте с клубом, с Александром Ивановичем Медведевым. Все в процессе обсуждения.
В прошедшем сезоне петербургский клуб под руководством 46-летнего специалиста выиграл Российскую премьер-лигу.
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9
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10
|Спартак
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12
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
|- : -
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Торпедо – Сочи
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
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Химки – Зенит
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