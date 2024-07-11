Источник: «Зенит» готов продать Кассьерру в Саудовскую Аравию
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает РИА «Новости».
По информации источника, сине-бело-голубые готовы продать 27-летнего колумбийца, если подпишут форварда «Спартака» Александра Соболева.
Кассьерра выступает за «Зенит» с лета 2022 года. В минувшем сезоне нападающий провел 38 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро. Контракт Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.
Источник: РИА «Новости»
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
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Оренбург – Спартак
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