Агент Гбамбле подтвердил, что игрок находится в расположении «Химок»

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Торпедо» Нене Гбамбле, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что игрок тренируется с «Химками».

Ранее об этом сообщило издание Metaratings.ru.

«Нене сейчас находится в расположение «Химок», — сказал Селюк «СЭ».

1 июня «Торпедо» объявило о переходе Нене Гбамбле из «Ахмата».

В грозненском клубе 22-летний футболист провел 11 матчей в РПЛ и 4 игры в Кубке России, забив 1 мяч и сделав 1 результативную передачу.