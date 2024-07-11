Агент Гбамбле подтвердил, что игрок находится в расположении «Химок»
Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Торпедо» Нене Гбамбле, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что игрок тренируется с «Химками».
Ранее об этом сообщило издание Metaratings.ru.
«Нене сейчас находится в расположение «Химок», — сказал Селюк «СЭ».
1 июня «Торпедо» объявило о переходе Нене Гбамбле из «Ахмата».
В грозненском клубе 22-летний футболист провел 11 матчей в РПЛ и 4 игры в Кубке России, забив 1 мяч и сделав 1 результативную передачу.
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|0
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|0
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|0
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|0-0
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14
|Химки
|0
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15
|Динамо Мх
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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