Сергей Семак: «Правильно, что Дзюба пошел бить пенальти»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Артема Дзюбы в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (4:1).

«Сложнейший матч, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер». — Знаете, у Сутормина такая трагедия: умер отец. Он изъявил желание остаться сыграть, а потом уедет на похороны. Это очень достойный, мужской поступок. Футбол — это футбол. Жизнь гораздо шире. Но он остался в команде.

Ситуация Дзюбой? То давление, которое на него оказывается... Было сложно сыграть. Команда хорошо проявила себя. Очень хотели сегодня победить. Сегодня я горжусь командой.

Не думаю, что разные таймы получились. Больше владели мячом, больше атаковали, пенальти не забили. Нервозность присутствовала. Все развивалось не так, как хотелось. Но мы абсолютно заслуженно победили.

Пенальти? Правильно, что Артем пошел бить. Мы верим в игрока. Он — часть команды. Он делает на поле то, что требуется. Несмотря на все сложности. Команда на то и команда, чтобы поддерживать.

Все мы в жизни допускаем ошибки. И действуем не так, как хочет общество. Что касается меня, я считаю, что эта лакмусовая бумажка интереса общества, которое набрасывается на грязь и обсасывает ее. Мне это неинтересно».