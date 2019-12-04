Сергей Семак: «Оскорбления Дзюбу скорее мотивируют, чем задевают»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил уверенность, что форварда клуба Артема Дзюбу не задевают оскорбления со стороны фанатов «Спартака». Болельщики красно-белых неоднократно оскорбляли бывшего футболиста команды, в том числе во время недавнего матча отбора Евро-2020 Сан-Марино — Россия (0:5) и по ходу игры «Зенит» — «Спартак» (1:0).

— Задеть может, если предательство, если оно связано с близкими людьми, — цитирует «Фонтанка» Семака. — А здесь же скорее мотивирует, чем задевает. Тот же Володя Быстров после перехода выдал потрясающую серию в 2009 году, когда практически забивал в каждом матче. Я не вижу особых проблем в этих кричалках.

Некая неприязнь всегда будет на футбольных полях. Но вот форма высказывания, конечно, может быть абсолютно другой. К сожалению, это такая болезнь общества, на мой взгляд.