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Сергей Семак: «Оскорбления Дзюбу скорее мотивируют, чем задевают»

15:35

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил уверенность, что форварда клуба Артема Дзюбу не задевают оскорбления со стороны фанатов «Спартака». Болельщики красно-белых неоднократно оскорбляли бывшего футболиста команды, в том числе во время недавнего матча отбора Евро-2020 Сан-Марино — Россия (0:5) и по ходу игры «Зенит» — «Спартак» (1:0).

— Задеть может, если предательство, если оно связано с близкими людьми, — цитирует «Фонтанка» Семака. — А здесь же скорее мотивирует, чем задевает. Тот же Володя Быстров после перехода выдал потрясающую серию в 2009 году, когда практически забивал в каждом матче. Я не вижу особых проблем в этих кричалках.

Некая неприязнь всегда будет на футбольных полях. Но вот форма высказывания, конечно, может быть абсолютно другой. К сожалению, это такая болезнь общества, на мой взгляд.

Дополнительная информация

https://www.fontanka.ru/2019/12/04/092/

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