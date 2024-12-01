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Сегодня, 19:39

Семак — о дубле Сергеева «Зениту»: «Лично очень рад»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дубль Ивана Сергеева в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3).

— Сегодня вам дважды «передал привет» Иван Сергеев. В следующем туре мы ждем Артема Дзюбу. Будет ли ему оказано должное внимание?

— Что касается Вани, хорошо сегодня сыграл. У него долго не получалось. Футболист, который очень остро играет. Моменты у него были, и в предыдущих матчах. Сегодня прорвало. Лично очень рад. Такова футбольная жизнь. Иногда где-то получается лучше, где-то — хуже. Здесь нужно делать какие-то изменения.

Что касается следующего матча, мы играем против «Акрона», а не против отдельных футболистов. Тот же Ваня, если бы не было у него партнеров, ничего не мог бы сделать. Кто лучше, тот и выигрывает. Или кто более везучий в определенный момент времени.

Иван Сергеев. Дубль за 11 минут! Сергеев забил «Зениту» больше, чем во всех предыдущих матчах сезона

Иван Сергеев
Сергей Семак
ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
12
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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