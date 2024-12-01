Семак — о дубле Сергеева «Зениту»: «Лично очень рад»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дубль Ивана Сергеева в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3).

— Сегодня вам дважды «передал привет» Иван Сергеев. В следующем туре мы ждем Артема Дзюбу. Будет ли ему оказано должное внимание?

— Что касается Вани, хорошо сегодня сыграл. У него долго не получалось. Футболист, который очень остро играет. Моменты у него были, и в предыдущих матчах. Сегодня прорвало. Лично очень рад. Такова футбольная жизнь. Иногда где-то получается лучше, где-то — хуже. Здесь нужно делать какие-то изменения.

Что касается следующего матча, мы играем против «Акрона», а не против отдельных футболистов. Тот же Ваня, если бы не было у него партнеров, ничего не мог бы сделать. Кто лучше, тот и выигрывает. Или кто более везучий в определенный момент времени.