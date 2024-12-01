«Краснодар» — «Спартак»: Угальде открыл счет в матче

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«Спартак» открыл счет в гостевом матче с «Краснодаром» в 17-м туре РПЛ — 1:0.

На 17-й минуте гол забил Манфред Угальде.