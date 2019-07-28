Сергей Семак - о пенальти в пользу "Зенита": "Не думаю, что кто-то относится к нам с симпатией"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью официальному сайту клуба прокомментировал пенальти, назначенный в пользу его команды в матче 3-го тура чемпионата России с "Оренбургом". Петербургская команда на выезде победила со счетом 2:0.

– Как относитесь к пенальти, который назначили в ворота "Оренбурга"?

– Надо смотреть. Есть правила, такие вопросы лучше адресовать к судьям. Не думаю, что кто-то относится к нам с симпатией. Если взглянуть на прошлый сезон, то мы – команда, в пользу которой было назначено наименьшее количество пенальти.