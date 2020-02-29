РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Сергей Семак — о контракте с «Зенитом»: «Дело уже сдвинулось с мертвой точки»

21:37
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции подвел итоги матча 20-го тура Тинькофф — российской премьер-лиги с «Локомотивом» (0:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.

— Сказывается ли ситуация с контрактом на вашей работе?

— Все нормально. Работа идет параллельными дорогами. Есть основная задача — выполнять прямые обязанности. По моему контракту я разговаривал с руководством. В ближайшее время сядем, поговорим. Дело уже сдвинулось с мертвой точки. Есть предложение клуба, но перед матчем мне не хотелось отвлекаться на контракт. Это не является проблемой. (Гоша Чернов)

Зенит — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 39895
Все опросы
«Зенит» — зимний чемпион. А кто победит в РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир