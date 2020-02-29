Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции подвел итоги матча 20-го тура Тинькофф — российской премьер-лиги с «Локомотивом» (0:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.

— Сказывается ли ситуация с контрактом на вашей работе?

— Все нормально. Работа идет параллельными дорогами. Есть основная задача — выполнять прямые обязанности. По моему контракту я разговаривал с руководством. В ближайшее время сядем, поговорим. Дело уже сдвинулось с мертвой точки. Есть предложение клуба, но перед матчем мне не хотелось отвлекаться на контракт. Это не является проблемой. (Гоша Чернов)