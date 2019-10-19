Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после разгромной победы над «Ростовом» (6:1) в матче 13-го тура чемпионата России объяснил, почему выбрал вратарем Михаила Кержакова на эту встречу.

— В последних играх «Зенит» стал чаще забивать. С чем это свзяано?

— Мы встречаемся с командами, которые играют в футбол, прессингуют высоко, оказывают давление на наши ворота. А вариативности в атаке у нас больше. И так уж сложилось, что эти матчи сложились успешно. Но подбивать под эту линию все матчи нельзя. Мы готовимся к каждой игре, иногда получается использовать свои качества, иногда нет. Это футбол.

— Снова играет в воротах Кержаков. Это ваше решение? И будете ли вы в Лиге чемпионов использовать одного голкипера, а в премьер-лиге другого?

— Мы не собираемся это использовать. У нас играет тот, кто сильнее. А решение по составу принимает главный тренер. Когда нужно, я консультируюсь, но окончательное решение за главным тренером, и он несет ответственность за результат. В каких-то матчах мы учитываем манеру игры команды. Но Кержаков на Кубок сыграл хорошо, в Екатеринбурге тоже. В этом матче тоже к нему претензий нет. Все должны быть готовы к конкуренции. Нам нужна конкуренция. Те игроки, которые проявляют себя хорошо, получают шанс. (Гоша Чернов)

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