Сергей Семак: «Никто не мог предположить, что «Зенит» столько забьет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в домашнем матче 13-го тура РПЛ над «Ростовом» (6:1) отметил правильный эмоциональный настрой команды на встречу.

— Игра получилась. В первом тайме мы забили быстрый мяч, хорошо подготовились эмоционально. Мы были готовы дать бой, выиграли борьбу за инициативу, хорошо контролировали мяч, почти не ошибались в развитии атак, заслуженно и эффектно победили. Все ребята молодцы, порадовали болельщиков красивой игрой, большим количеством забитых мячей. Мы будем готовиться к следующей игре в Лиге чемпионов. Уже забыли об этой.

— Шесть голов. Ожидали ли вы, что «Ростов» вообще может пропустить так много? И на какие слабые места в игре соперника вы обращали внимание при разборе?

— Не ожидали. Мы играем, задача дома побеждать, забивать в каждом матче. Никто предположить не мог, что столько забьем. Мы много создавали, но это отдельно взятая игра. «Ростов» силен в быстрых атаках, агрессивно прессингует, вынуждает соперника играть в центральной зоне. Нам важно было забить первыми и не пропустить. Во втором тайме все было далеко не безупречно в обороне, один все-таки пропустили.

— Вы сказали, что выиграли борьбу за инициативу. Разве «Ростов» не сам отдал мяч?

— Не думаю, что «Ростов» отдал мяч. Конечно, может быть, в начале матча. Но результат вынуждал соперника идти вперед, активно прессинговать. Мы должны были в борьбе быть сильнее, чтобы контролировать ход матча. (Гоша Чернов)

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