РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Сергей Семак: «Неожиданным решение КДК не стало»

11:22
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 7-го тура с «Уфой», который он пропустит из-за дисквалификации, прокомментировал решение КДК РФС, который принял решение вынести наказание для специалиста.

— Неожиданным решение не стало, — отметил Семак. — Оно было ожидаемым, есть регламент и закон. Будем продолжать работать, занимаясь своими прямыми обязанностями. Кто меня заменит? Послезавтра вы увидите.

Думаю, полетят все. Все готовы играть. Никаких проблем и противопоказаний к нет. Есть кому нежелательно, поэтому мы будем соизмерять степень риска. Но условия одинаковые для всех. Точно не сыграет Дриусси и Малком. Шатов начинает заниматься в общей группе.

Игра «Уфа» — «Зенит» пройдет в субботу на стадионе «Нефтяник», начало в 16.30 по московскому времени. (Дмитрий Зимин)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 5216
Все опросы
Как вы оцените уровень судейства на старте РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир