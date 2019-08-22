Сергей Семак: «Неожиданным решение КДК не стало»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 7-го тура с «Уфой», который он пропустит из-за дисквалификации, прокомментировал решение КДК РФС, который принял решение вынести наказание для специалиста.

— Неожиданным решение не стало, — отметил Семак. — Оно было ожидаемым, есть регламент и закон. Будем продолжать работать, занимаясь своими прямыми обязанностями. Кто меня заменит? Послезавтра вы увидите.

Думаю, полетят все. Все готовы играть. Никаких проблем и противопоказаний к нет. Есть кому нежелательно, поэтому мы будем соизмерять степень риска. Но условия одинаковые для всех. Точно не сыграет Дриусси и Малком. Шатов начинает заниматься в общей группе.

Игра «Уфа» — «Зенит» пройдет в субботу на стадионе «Нефтяник», начало в 16.30 по московскому времени. (Дмитрий Зимин)

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