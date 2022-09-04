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4 сентября, 22:25

Семак назвал заслуженной победу «Зенита» в матче со «Спартаком»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

— Напряженная игра против принципиального соперника. Отыгрываться всегда непросто. Качеством я доволен, могли забивать раньше, но не получилось реализовывать моменты. По сути справедливый итог, ребята заслуживали победу.

— Как вы заставляете бразильцев играть в такой интенсивный футбол? Дело в премиальных?

— Деньги и премиальные не заставят вас играть лучше, чем вы умеете. Каждый должен делать свою работу. Заставлять никого не надо. Надо тренироваться.

«Зенит» набрал 20 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» потерпел второе поражение в сезоне и занимает 5-ю строчку, набрав 16 очков.

В следующем туре «Зенит» 11 сентября на своем поле примет «Оренбург», «Спартак» в этот же день в гостях сыграет с «Ростовом».

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
8
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
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Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
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Локомотив

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