«Зенит» продлил беспроигрышную серию против московских команд до 18 матчей

«Зенит» в гостевом матче 8-го тура РПЛ победил «Спартак» (2:1).

Сине-бело-голубые продлили свою беспроигрышную серию против московских команд до 18 матчей (13 побед, 5 ничьих).

Следующая игра «Зенита» против столичной команды — 17 сентября на выезде с «Динамо» в 10-м туре чемпионата России.