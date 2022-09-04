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4 сентября, 22:30

Дюков ответил на вопрос о возвращении продажи пива на стадионах

Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возвращении продажи пива на стадионах.

— Уже сентябрь, пива на стадионе так и нет. Что делать?

— Для этого Государственная Дума должна принять соответствующий закон.

— Но еще в мае вы говорили, что у правительства Москвы был соответствующий документ, но в итоге ничего не получилось.

— Если этот документ был, то у клубов была возможность воспользоваться этим документом. Задайте вопрос клубам, почему они этим не воспользовались.

— Почему РФС не стал этим пользоваться?

— А почему тот или иной клуб не подписал игрока или не продлил контракт? Не хотим брать на себя ответственность? За что? Начать продажу пива? На каком матче? На матче легенд? Честно, даже не рассматривали это.

— Если осенью будет играть сборная, допускаете, что будете продавать пиво в Москве?

— Надо проработать, изучить вопрос. Достаточно ли это соответствует тому документу, который выпустило правительство Москвы для того, чтобы начать продажу пива.

РПЛ
РФС
Александр Дюков
21
5
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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