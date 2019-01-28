Сергей Семак: "Маркизио смотрелся неплохо"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы в матче 3-го тура "Фонбет Кубка Матч Премьер" над "Ростовом" отметил, что доволен игрой Клаудио Маркизио, передает из Дохи спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

– Маркизио играл на месте "десятки". Как он справился?



– Думаю, хорошо. Смотрелся неплохо. И ему сложно переходить с одной позиции на другую, но мне понравилось, как он действует. Нам нужно понять, как он играет. И в целом, найти то место, на котором каждому футболисту будет комфортно, и каждый будет приносить пользу команде.



– Как вам Мусаев? Он играл в центре поля – сначала разыгрывающим опорником, затем чуть выше.

– Парень скромный. Его можно и нужно похвалить за отношение к работе. Показатель того, что отношение на тренировках всегда переносится в игру. Специально поставили его в основу, чтобы дать возможность показать себя. Он с честью воспользовался ей.

– Шатов хромал. Что с ним?

– Небольшой спазм. Для него важно не пропускать игры. Он много пропускал, из-за этого сложно поддерживать себя в форме. Надеюсь, ничего серьезного.

– Подведите итоги сборов.

– Проделали чуть больше работы, чем на первом предсезонном сборе. Сделали так, потому что у нас близко игра. Пришлось потерпеть футболистам. Что касается турнира, то результаты не всегда приятны, но это не играет главной роли. В каждой команде два-три футболиста не в лучшем состоянии – и уже совсем другой футбол. Другое дело, командное состояние.

Пока еще команды набирают кондиции. Есть разбалансированность состояний. Для нас эти игры – шанс посмотреть на игроков, возможности которых мы хотели бы дополнительно проверить.

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