Сергей Семак: «Кокорин более чем искупил свою вину»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 10-го тура чемпионата России против «Рубина» (5:0) высказался в отношении нападающего питерцев Александра Кокорина. Клуб после выхода их колонии подписал с ним контракт, однако Российский футбольный союз отказал «Зениту» в регистрации игрока вне трансферного окна.

Футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайшее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года.

— Мы тестируем Кокорина: нужно понять, в каком состоянии находится его колено и мышцы, — цитирует Семака пресс-служба «Зенита». — Как только мы поймем, что он в форме, Саша вернется в общую группу.

Кокорин более чем искупил свою вину. Его поступок никто не защищает и не оправдывает, но свою вину он искупил