РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Сергей Семак: «Кокорин более чем искупил свою вину»

22:15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 10-го тура чемпионата России против «Рубина» (5:0) высказался в отношении нападающего питерцев Александра Кокорина. Клуб после выхода их колонии подписал с ним контракт, однако Российский футбольный союз отказал «Зениту» в регистрации игрока вне трансферного окна.

Футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайшее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года.

— Мы тестируем Кокорина: нужно понять, в каком состоянии находится его колено и мышцы, — цитирует Семака пресс-служба «Зенита». — Как только мы поймем, что он в форме, Саша вернется в общую группу.

Кокорин более чем искупил свою вину. Его поступок никто не защищает и не оправдывает, но свою вину он искупил

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир