Сергей Семак: «Как только Иванович сможет решить свои вопросы, он сразу вернется»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (1:1).

— Дзюба и Азмун получили отдых только на один матч? Нужны ли «Зениту» еще игроки уровня Малкома под следующую Лигу чемпионов?

— Что касается наших основных игроков которые не прилетели на игру, они получили день отдыха, поскольку на них в последних матчах ложилась основная нагрузка. К следующему матчу все будут готовы, — цитирует тренера официальный сайт «Зенита».

Насчет Лиги чемпионов — посмотрим, насколько у нас получится усилиться, каждая команда нуждается в здоровой конкуренции, в усилении, посмотрим, пауза между этим чемпионатом и следующим короткая, и командам надо действовать достаточно быстро.

— Оцените дебют Прохина, второй матч подряд в основе выходит Мусаев.

— Мы хотели дать возможность проявить себя молодежи, потихоньку подводим их [к основному составу], они с нами тренируются уже довольно давно, Леон Мусаев уже второй год, играет и в товарищеских матчах, и в официальных, прибавляет, сегодня сыграл хорошо. Что касается Данилы Прохина, поначалу в его действиях ощущалась нервозность, потом она ушла, и он провел хороший, на мой взгляд, матч.

— Когда Бранислав Иванович вернется из Сербии? Учитывая необходимость пробыть на карантине какое-то время по возвращению в Россию, есть ли шанс что он сыграет против «Спартака»?

— Футбол — это лишь часть нашей жизни, самое важное — то, что касается семьи. Как только Бранислав сможет решить свои вопросы, он сразу вернется. Конечно, мы надеемся, что он сможет принять участие в кубковом матче со «Спартаком», мы его ждем. Что касается короткого промежутка времени между возвращением Бронислава и матчем со «Спартаком», он сможет принять участие в матчах через какое-то время.

— Учитывая, что «Зенит» досрочно стал чемпионом, почему вы не используете другие тактические расстановки?

— С какими расстановками мы можем экспериментировать? Сегодня полтора тайма мы играли в меньшинстве, вопрос немного не по этому матчу.

— В старте вышли Дриусси, Ригони и Ерохин. Почему при таком наборе игроков Дриусси снова начал матч на фланге? Действительно ли его роль изменилась еще до удаления Ригони?

— Что касается Дриусси, он начинал слева потому что ему удобно смещаться, это позиция, которая ему подходит. Он прекрасно выступал в прошлом сезоне на этой позиции, смотрится очень хорошо для нашей команды, добавляет именно тот креатив, что нам нужен. Понимаем, что он может сыграть и на другой позиции. Ригони — быстрый, мы часто используем его в атаке. Исходя из индивидуальных качеств игроков, мы подбираем для них определенные позиции на футбольном поле.

— Вопрос касательно Александра Ерохина: насколько во втором тайме были бы уместны подачи на него при его габаритах?

— Он очень важен и более нужен в штрафной площади, он очень хорошо врывается из глубины и забивал много таких мячей. Больше пользы Саша приносит играя лицом к воротам, именно работая в штрафной площади.

— Сегодня Далер Кузяев вышел в стартовом составе, есть ли новости о контракте?

— Клуб уже озвучивал свою позицию по этому вопросу, Далер взял время на раздумье, и я думаю в ближайшее время мы узнаем о его позиции, о том, останется ли он у нас в команде.

— Знали ли вы о том, что «Зенит» имел возможность побить рекорд по количеству очков в чемпионате России и разочарованы ли вы тем, что команда упустила этот шанс?

— Абсолютно не разочарованы, мы знали об этом, мы много занимались решением вопросов более важных для нашей команды в данный момент. Сейчас мы даем игровую практику тем, кто играл не так много, смотрим на состояние игроков, пытаемся ротировать состав, для того чтобы в следующих матчах все были свежие. Непросто играть через два дня на третий, а за рекордами мы точно не гонимся.