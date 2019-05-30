Сергей Семак: "Что касается разговора про чемпионов по игре, то "Зенит" все показал в Краснодаре"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что в ключевом матче сезона-2018/19 против "Краснодара" (3:2) его команда показала чемпионскую игру. После игры председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер​ сказал, что она войдет в "золотой фонд российского футбола".

– Мы приехали в Краснодар и хотели доказать, что мы лучше: можем играть активно, можем атаковать, можем прессинговать, – цитирует "Фонтанка" Семака. – Да, жаль, что мы не забили в начале игры, а "Краснодар" использовал один из своих немногочисленных моментов. Нам иногда не хватает чувства ритма игры: когда взвинтить, а когда придержать. Это чувство пришло после, с уверенностью. Это было видно в финале чемпионата. Что касается разговора про чемпионов по игре, то мы все показали тем матчем в Краснодаре.