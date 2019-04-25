Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 25-го тура с "Динамо" (2:0).

– Чаще, чем сегодня, "Зенит" только раз навешивал в чемпионате. Как прокомментируете подачи Жиркова и Ригони?

– Во-первых, чтобы играть в короткий пас, нужно обладать определенным набором игроков. Во-вторых, соперник играл в три центральных защитника и три полузащитника. Плюс два нападающих помогают обороне. Получается, восемь человек обороняются в центральной зоне. Нужна была фланговая игра и разворачивать его с одной бровки на другую, чтобы соперник вымотался.

– С Дриусси все в порядке?

– Нет повреждений, замена связана с усталостью. По тренировкам было видно, что он устал. Попросили его играть столько, сколько сможет.

– Следующая игра – уже в воскресенье с "Крыльями". Будет легче?

– Думаю, да. Хотя чем ближе окончание чемпионата, тем выше напряжение. Это мешает раскрепоститься. Кажется, что цель близка, но обычно в такой ситуации теряют очки.