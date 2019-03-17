Сергей Семак: "Азмуну нужен отдых, его не хватает на 90 минут"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча 20-го тура чемпионата России со "Спартаком"​ (1:1).

– Стоит поблагодарить болельщиков и команду, которая в сложный момент проявила и характер, и волю. К сожалению, не получилось победить. Неудачно вошли в игру, спартаковцы смотрелись свежее. В остальном играли лучше, были хорошие моменты. Жаль, что не победили, – сказал Семак.

– Почему не доиграл Азмун? По травме?

– И по травме тоже. Но он полностью пропустил подготовку, выступая на Кубке Азии. Его функционально пока не хватает сейчас на все 90 минут. Ему нужен отдых. Тот перерыв, который есть, пойдет ему на пользу. Но он большой молодец, добавил нам разнообразия в атаке. (Александр Рогулев)

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