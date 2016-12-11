Сергей Прядкин: "В России проблема договорных матчей давно остро не стоит"

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин подчеркнул, что в России не стоит остро проблема договорных матчей. По его словам, сейчас эта практика невыгодна самим клубам.
– Эта проблема остро у нас не стоит, причем давно. Одним из факторов стало введение стыковых матчей, – цитирует ТАСС Прядкина. – Раньше клубы в первой части чемпионата могли занять места с 8-го по 12-е и вторую часть, так сказать, расслабляться.
Плюс к этому посмотрите, как бьются клубы. После каждого тура у меня обрывается трубка от звонков руководителей клубов, кто-то всегда чем-то недоволен, потому что идет настоящая борьба за еврокубки. Мы против реформ еврокубков, но после их осуществления участник Лиги чемпионов будет получать около 30 млн евро. Это целый бюджет для некоторых клубов, поэтому все бьются, никто никому ничего не отдает.
Нужны факты, доказывающие договорной характер встречи, например, какой-нибудь игрок придет с заявлением. Не может комиссия состоять из представителей лиг или федерации, мы все равно заинтересованные лица, мы хотим порядка. Для этого должен быть собран специальный орган из специалистов, которые могли бы это определить, но хочу сказать, что даже те заслуженные специалисты, которые сейчас определяли возможный договорной характер матча ("Урал" - "Терек"), не смогли это сделать. Выявление договорных матчей возможно, как в случае Италии, где на основании наблюдения, прослушивания, переписки за много лет завели уголовное дело.
Valdemarson
onlywhitespartak, что мы можем знать о мотивах? Пусть не договорняк, просто слив игры. Речь-то о том, что весь сезон не пробивались пенальти. Или у Спартака 29 туров была идеальная защита?
16:24 11 декабря
fedland
Все логично. С такими руководителями, в нашем футболе все тупо...
15:13 11 декабря
onlywhitespartak
Valdemarson с чего ты взял что с Уфой был договорняк !? Во первых какой мотив сдавать матч ? Задай себе этот вопрос , деньги спартак не интересуют по крайней мере те которая могла предложить Уфа ! Или тогда Уфа должна была сдать в этом сезоне оба матча за это , но как мы видим спартак Уфе проиграл ( )) тот матч объясняется очень просто багаж аленичева который не в состояние выстроить игру , плюс отсутствие мотивации ! Если тебя уж Уфа заинтересовала то лучше обрати внимание на матч с зенитом когда перенесли домашнюю игру в Питер и обе команды устраивала ничья !!! Вот там был очевидный мотив
15:05 11 декабря
Айл би бэк
Значит, Прядкин не разбирается в футболе.
14:47 11 декабря
Valdemarson
Птицuk ................... Почему в ворота Спартака пенальти назначают, а в ворота его соперников - ни разу?.......... Быстро же ты забыл предыдущий сезон! Сколько пенальти назначили в ворота Спартака? НИ ОДНОГО! За весь сезон! За исключением последнего тура, в котором, внимание, был договорняк с Уфой.
14:38 11 декабря
spetrov
Mikeroft, ты уже выпил сегодня лекарства, болезный?
13:54 11 декабря
spetrov
Сейчас вам местные "счетоводы Вотрубы" насчитют!
13:53 11 декабря
Mikeroft
ЦСКА играет в среднем по 8 договорняков каждый сезон на протяжении последних 4 лет. Но фигурантами уголовного дела должны быть как взяткодатель, так и взяткоприниматель. Поэтому если чекисты займутся серьезно, то это половину РФПЛ надо выкидывать в КФК. Спартак и Зенит тоже балуются помаленьку, не в таких масштабах, конечно. Поэтому замазаны все. Тупик.
13:52 11 декабря
onlywhitespartak
С одним согласен этим должны заниматься не комиссии , а чекисты ! Но государство у нас не заинтересовано , это из той же серии что секса в ссср не было , а люди откуда то появлялись ...)
13:34 11 декабря
Mikeroft
"Плюс к этому посмотрите, как бьются клубы." (C) Ага, как бились Анжи, Терек, Уфа и Урал в играх с ЦСКА мы уже посмотрели. Душераздирающее зрелище. Ждем продолжения в следующем круге.
13:30 11 декабря
aravir
У нас не только договорняков нет, но и допинга. Это злой Запад на нас наговаривает. Они живут хуже нас, вот им и завидно.
12:57 11 декабря
Markonie
А договорные матчи и не нужны,когда можно договориться с бригадой судей. 2 проигрыша Спартака-яркий тому пример.
12:19 11 декабря
эстонский армеец
Да в России сменяемости власти нет, а тут о каких-то договорных матчах? В СССР СЕКСА ТОЖЕ НЕ БЫЛО!!!))) Люди только откуда брались. Так и в футболе - НЕТ,НО ЕСТЬ!
12:07 11 декабря
Slim Taller
Так ни одного же договорного матча не выявлено.О каких проблемах говорит Прядкин?! Если проблема не стоит остро,значит.она есть.Матчей нет а проблема есть.Странно как-то.
11:54 11 декабря
Птицuk
Нашим юмористам не надо долго искать материал для выступлений - почитать "выступления" чиновников - вот вам и материал на концерт. А если серьёзно - они настолько тупые, что даже сами себя выдают! Вот он говорит - "После каждого тура у меня обрывается трубка от звонков руководителей клубов, кто-то всегда чем-то недоволен, потому что идет настоящая борьба за еврокубки". Простой вопрос - а ЗАЧЕМ тебе звонить, если от тебя ничего не зависит и ты всё равно посоветуешь обращаться в комитет, ГЛАСНО и ОТКРЫТО, чтобы рассматривал не один ты, а несколько специалистов, дабы исключить даже возможность коррупции? Но если звонят - значит, от тебя зависит - нет, не признание нарушений - это ничего не даст - а есть ОБОСНОВАННАЯ надежда на твою помощь в последующем назначении на игру тех судей, которые нравятся руководству клуба. Все же всё понимают - если тебя после игры с придворными клубами больше не ставят их судить, а ставят на незначительные игры - значит, высока вероятность того, что тебя скоро вообще уберут из судейства. Если, конечно, ты не судишь благоприятно для другого "большого" клуба, одного из двух. Вот посмотрите - помните, конфликт Гинера с Вилковым после кубкового матча? Итог - Вилков не судил ЦСКа целый год, при том что Зенит он судил аж ПЯТЬ раз за тот позапрошлый сезон, а Спартак - все шесть, причём, конечно с противоположными результатами - сами понимаете какими. А ЦСКА - НИ РАЗУ! Вопрос - это что, просто так, "по любви"? Почему тогда Спартак судят в основном те, кто явно его засуживает, и кого потом руководство клуба ЧЕРЕЗ ПРЕССУ - а не через звонки в тиши кабинетов - требует отстранить навсегда? Почему в ворота Спартака пенальти назначают, а в ворота его соперников - ни разу? Разве Спартак мало атакует? Или одни и те же защитники, которые получают пенальти против Зенита и ЦСКа, против спартаковских напов играют без ошибок? А ситуации с Ростовом, Оренбургом, и т.д? Короче... Достаточно посмотреть на лицо этого радетеля правды, и рассмеяться - ну и борец с коррупцией!
11:33 11 декабря
ozozolio
Я то думал проблемы нет, а тут не стоит-обидно однако.
11:31 11 декабря
foreverCSKAforever
Только макларенам об этом не говорите.
11:27 11 декабря
Гаттузо зол!
а что этот мерзавец жучок мог еще сказать! Он ведь тоже закон не нарушал, когда через подставных лиц занимался коммерческой деятельностью по продаже игроков, а потом его отмазали и он по прежнему сидит на своем стуле и губит весь наш и так тухлый футбик.
11:21 11 декабря
Искремас
Аль Капоне: "Считаю, что проблема незаконного оборота спиртных напитков в Чикаго уже давно остро не стоит."
11:10 11 декабря
ДОЗВОН ГУБЕР
Ну, да, проблема "не острая", а слегка ТУПАЯ, как и ВСЁ руководство РФС и РФПЛ....
11:05 11 декабря
Komendant1
Подождите, г. Прядкин, скоро вами Родченков займется. Вот тогда и посмотрим, как вы запоёте.
11:02 11 декабря
yspesh4
А как она стоит, тупо? Блин, когда же чиновники такого ранга перестанут анекдотами разговаривать?
10:58 11 декабря
fullerist
Конечно, договорных матчей у нас быть не может. Ведь все 16 команд бьются за выход в ЛЧ... Впрочем, и проблема допинга у нас остро не стояла...
10:46 11 декабря
вперёд Спартак!
По мнению футбольных чиновников, проблема договорных матчей не только не стоит остро, но и вовсе отсутствует, ярким подтверждением чего является признание "честным" недавнего матча Урал - Терек!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
10:01 11 декабря
баламошка
У нас всё гладко с договорными матчами, они у нас легализованы.
09:58 11 декабря