Сергей Прядкин прокомментировал перемены в "Спартаке"

Глава РПЛ Сергей Прядкин высказался об изменениях в топ-менеджменте красно-белых.

Сегодня "Спартак" официально объявил о перестановках в руководстве клуба: заместителем председателя совета директоров назначен Сергей Михайлов, а генеральным директором – Томас Цорн.

– Как прокомментируете перестановки в "Спартаке" – приход к оперативному руководству Сергея Михайлова? – вопрос Прядкину.

– Знаю его давно, это один из уважаемых людей в клубе и очень порядочный человек.

– Ваше мнение о Томаса Цорне?

– Очень рад за него. Очень хорошо его знаю, у Томаса прекрасное образование. Несмотря на молодой возраст, есть определенный опыт работы. Считаю, что это новый шаг в его карьере. Это назначение абсолютно никак это не отразится на отношениях премьер-лиги и руководства "Спартака". И до перемен в клубе – с прежними руководителями – были прекрасные отношения. (Сергей Егоров)

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