Сергей Прядкин: «Мнения по реформе Кубка России у клубов разошлись»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о реформе Кубка России.

— Планировали собрание на конец января, но клубы попросили провести его быстрее, потому что уезжают на сборы. Повестка была обширная: предложение РФС о реформировании Кубка, о формате проведения турниров U-17, U-18 и U-20 , ведение нового вида поощрений школ и тренеров, готовящих игроков. Это приоритетное направление. Все 16 клубов присутствовали, — рассказал Прядкин.

— Шамиль Газизов сказал, что многие клубы не согласились с реформой Кубка. Почему?

— Мнение по реформе Кубка у нас разошлось. Она была рассмотрена комитетом профессионального футбола РФС. Есть концептуальные вещи. Мы попросили у РФС внести дополнения, связанные с участниками. РФС открыт для диалога с нами. По дням проведения еще нужны уточнения. Есть скелет, он внушительный. Мы учтем пожелания клубов. (Елена Григорьевская, Евгений Белоусов)